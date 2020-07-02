Son dakika haberi... Vali Yıldırım, Çerkezköy'de jandarma karakolu inşaatını inceledi Son dakika güncel haberine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçesinde yapımı süren jandarma karakolu inşaatında incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçesinde yapımı süren jandarma karakolu inşaatında incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihkam Taburu tarafından Kızılpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan karakolu ziyaret eden Vali Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, Tekirdağ'ın en kalabalık mahallesi olan Kızılpınar'ın, karakolun tamamlanmasıyla daha güvenli hale geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop hocamız hepinizin bildiği gibi seçim sürecinde. Seçimler tamamlandığında inşallah Şentop hocamız da müsait olduğunda birlikte karakolumuzun açılışını yapacağız. Burada sadece çalışmaları inceliyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor çalışmalar. Çerkezköy'ümüze bağlı Kızılpınar Mahallemizin nüfusu her geçen yıl daha fazla artıyor. Buraya da bir karakol merkezinin kurulması gerekiyordu. Buranın yapılması konusunda emek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Yıldırım'ın konuşmasının ardından kurban kesildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualardan sonra karakolun temeli atıldı.

Törene Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İstihkam Tabur Komutanı Murat Erdoğan, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Serkan Yörükoğlu, Çerkezköy Müftüsü İdris Çatmakaş ve askeri erkan katıldı.

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Kaynak: AA