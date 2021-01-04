Vali Yerlikaya yılbaşında yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin uyguladığı cezai işlemlerin sayısını paylaşarak, "Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yılbaşında jandarmanın bin 72 kişi, 3 işletmeye idari ve 977 araca cezai işlem uyguladığını, polisin de 7 bin 134 kişi ve 19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem uyguladığını açıkladı. Vali Yerlikaya Sahil Güvenlik ekiplerinin de 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladığını belirterek, "Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı