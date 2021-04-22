Son dakika haberi... Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla paylaştı
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Son dakika haberi... Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla birlikte yaşadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla birlikte yaşadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas Sineması'nda çocuklarla bir araya geldi. Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bayram coşkusunu paylaşan Vali Yerlikaya, çocuklarla vakit geçirdi.

İlk olarak çocuklarla birlikte İstanbul Sinema Müzesi'ni gezen Vali Yerlikaya, Türk sinema tarihine dair örnekleri ve sinema objelerini inceledi. Müzede bulunan Kemal Sunal, Adile Naşit ve Gulyabani heykelleri önünde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Yerlikaya, daha sonra yeşil perdede filmlerle hatıra görüntüleri kaydetti.

Ardından Atlas Sineması'na geçen Vali Yerlikaya, çocuklarla birlikte fuaye alanında eğlenceli dakikalar yaşadı. Patlamış mısır eşliğinde balonlarla oyun oynayan çocuklar, ardından sihirbazlık gösterisi izledi.

Film gösterimi öncesinde hediyeler veren Vali Yerlikaya, çocukların bayramlarını kutlayarak; bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Çocuklar da bayram heyecanına ortak oldukları için Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Program, film gösterimi ile tamamlandı.

-İHA-

Son dakika haberi... Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla paylaştı
Son dakika haberi... Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla paylaştı
Son dakika haberi... Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla paylaştı
Son dakika haberi... Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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