Son dakika haberi... Vali Yazıcı, pitbulların saldırdığı Asiye'nin ailesini hastanede ziyaret etti Açıklaması

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in başarılı bir operasyon geçirdiğini ve ailesinin de moralinin iyi olduğunu söyledi.

Yazıcı, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam Asiye'nin ailesini ziyaret etti, operasyonu yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve hastane yönetiminden çocuğun durumuna ilişkin bilgi aldı.

Minik kızın henüz uyandırılmadığı bilgisini aldığını aktaran Yazıcı, "Asiye bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ömer Hocam, başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Çok ciddi manada doku zedelenmeleri olduğu için önümüzdeki süreçte de zaman zaman ihtiyaç olduğunda yeni operasyonlar yapılacak." dedi.

"Hocamıza ve Üniversitemize güveniyoruz"

Hastanın annesi, babası, halası ve dedesinin de Antalya'da olduğunu kaydeden Yazıcı, kendileriyle ilgilendiklerini ifade etti.

Aileyle iletişim halinde olduklarını anlatan Yazıcı, "Ailenin durumu da moralleri de iyi. Misafir ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üniversitemiz de gerekenleri yapıyor. Asiye'miz kurtulacak, inşallah güzel günler onu bekliyor. Aile de biz de buna inanıyoruz. Akdeniz Üniversitesinin bu konudaki Türkiye'deki en iyi yer olduğunu ve Ömer Hocamızın bu konunun uzmanı, profesyoneli olduğu hasta yakınları tarafından da dile getirildi. Hocamıza ve Üniversitemize güveniyoruz." diye konuştu.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta ameliyat edilmişti.