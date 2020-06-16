Son dakika haberi! Vali Varol Merzifon ilçesine veda ziyaretinde bulundu
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Son dakika haberi! Vali Varol Merzifon ilçesine veda ziyaretinde bulundu

Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Vali Osman Varol, Merzifon ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Son dakika haberi! Vali Varol Merzifon ilçesine veda ziyaretinde bulundu
16.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:48

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Vali Osman Varol, Merzifon ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Vali Varol, Merzifon Hükümet Konağı önünde Kaymakam Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Amasya'nın ve ilçelerinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Varol, "Veda ziyaretlerimiz devam ediyor. Amasya'nın, Merzifon'un, diğer ilçelerimizin bende ayrı bir yeri, ayrı bir hatırası var. Merzifon'u ve insanlarını çok sevdim, çok çalışkan ve vefakar insanlar. Amasya tarihi ve güzel bir şehir halkıyla, huzurlu bir saadet şehri, ilim, irfan, medeniyet şehri. Aynı şekilde Merzifon da konumuyla örf ve adetleriyle Amasya'nın geçmişiyle barışık, düzenli, köklü bir ilçesidir.'" diye konuştu.

Görev değişikliklerini bir bayrak yarışı olarak gördüğünü dile getiren Varol, vatan ve millete hizmet etmek için gayret ettiğini kaydetti.

Kaymakam Gürkan Demirkale ise Vali Varol'a yeni görev yerinde başarılar dileyerek, Türk bayrağı hediye etti.

Vali Varol, daha sonra Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal ve ilçe esnafına veda ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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