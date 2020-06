Son dakika haberi! Vali Tutulmaz'dan İGM'ye veda ziyareti Bir son dakika haberine göre Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valisi olarak atanan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar il Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının son oturumuna katılarak, meclis üyelerine veda etti.

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valisi olarak atanan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar il Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının son oturumuna katılarak, meclis üyelerine veda etti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının 5. ve son oturumu Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ihtisas komisyonlarından gelen raporlar meclis üyelerine okunarak oylandı. Toplantıda ayrıca Tutulmaz tarafından İl Özel İdaresi kadrolarında gerçekleştirilen atamalarla ilgili bilgilendirme yazıları üyelere aktarıldı.

Oturumun kapanmasının ardından Mustafa Tutulmaz, İl Genel Meclisi üyelerini ziyaret etti.

Meclis üyeleri tarafından girişte alkışlarla karşılanan Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'dan mutlu ayrılacağını belirtti.

Tutulmaz, "Geldiğim günden bu yana her kesimle belirli ilişkileri sürdürmeye çalıştık. Zamanla bu ilişkiler dostluklara dönüştü. Bunda aynı yörenin insanı olmamızda büyük katkısı var. Buradan ayrılmak bu yönüyle baktığımızda gerçekten zor. Dostlarımızdan ve belirli oranda iş birliği içinde olduğumuz arkadaşlarımızdan ayrılmak zor. Ama devlet memuriyetinin de bir gereği var. Hatta bizim meslekte kaymakamlık ve valiliklerde ülkenin her yerine her zaman gitmeye, her ölçüdeki hizmet biriminde bulunmaya hazır olmak durumundayız." dedi.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban ise hizmetlerinden dolayı Tutulmaz'a teşekkür etti.

Vali Tutulmaz daha sonra Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından desteklenen kitabın tanıtımına katıldı. İnşaat Mühendisi Kübra Aktürk tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılan ve kitap haline getirilen Afyonkarahisar'ın Tarihi Taş Köprüleri kitabı basına tanıtıldı.

Çoban da kitabın İl Özel İdaresi tarafından basımı yapılan ilk eser olduğunu belirterek, devamının geleceğini aktardı.

