Son dakika haberi: Vali Seymenoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
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Son dakika haberi: Vali Seymenoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberi: Vali Seymenoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve şehit kabirlerini ziyaret etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve şehit kabirlerini ziyaret etti.

Vali Seymenoğlu, 1993 yılında şehit edilen Öğretmen Selahattin Aysan'ın il merkezinde ikamet eden annesi Zehra Aysan'ı ikametinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve taziye dileklerini iletti. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu "Tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Sizler bizlere aziz şehitlerimizin emanetisiniz, sizin bu fedakarlıklarınıza karşılık verebilmek için her zaman yanınızdayız ve emrinizdeyiz" dedi.

Ardından 1999 yılında şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Avni Korkmaz'ın Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde ikamet eden annesi Tayyibe Korkmaz'ı ve eşi Reyhan Korkmaz'ı ikametlerinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu ailenin bayramını tebrik ederek yeniden taziye dileklerini iletti. Vali Seymenoğlu kahraman şehidimizin kabrini de ziyaret etti ve dua ederek karanfil bıraktı. - ISPARTA

Son dakika haberi: Vali Seymenoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi: Vali Seymenoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi: Vali Seymenoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi: Vali Seymenoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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