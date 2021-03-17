Son dakika haberi | Vali Polat'tan okul ziyareti
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Son dakika haberi | Vali Polat'tan okul ziyareti

17.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:14
Son dakika haberi | Vali Polat'tan okul ziyareti

Son dakika haberler: Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Polat, Yozgat'ta her bir öğrencinin eşit olanaklarla eğitim alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Polat, özellikle yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi. Polat, öğretmenlerle de bir araya gelerek, pandemi sürecinde okullarda yürütülen eğitim hakkında bilgi aldı. Eğitim için bütün imkanları seferber ettiklerini aktaran Polat, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Okul ziyaretinde Vali Polat'a Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da eşlik etti. - YOZGAT

Son dakika haberi | Vali Polat'tan okul ziyareti
Son dakika haberi | Vali Polat'tan okul ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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