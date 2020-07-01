Son dakika haberi... Vali Pehlivan'dan Cizrelileri sevindiren haber: "Artış gösteren vakalar inişe geçmeye başladı"
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Son dakika haberi... Vali Pehlivan'dan Cizrelileri sevindiren haber: "Artış gösteren vakalar inişe geçmeye başladı"

Son dakika haberine göre Vali Pehlivan'dan Cizrelileri sevindiren haber: "Artış gösteren vakalar inişe geçmeye başladı" Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde Ramazan Bayramı sonrası artış gösteren korona virüs vakalarının düşüşe geçmeye başladığını, günlük vaka sayısının ortalama iki-üç katı kadar...

01.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:04

Vali Pehlivan'dan Cizrelileri sevindiren haber: "Artış gösteren vakalar inişe geçmeye başladı"

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde Ramazan Bayramı sonrası artış gösteren korona virüs vakalarının düşüşe geçmeye başladığını, günlük vaka sayısının ortalama iki-üç katı kadar taburcuların olduğunu ve vaka sayısının pik noktasının üçte birine kadar düştüğünü söyledi.

Pandemi Kurulu toplantısı ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Cizre'ye gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, toplantı sonrası Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile birlikte esnafı ziyaret etti. Maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan Vali Pehlivan, bayram sonrası artış gösteren vakaların düşüşe geçtiği konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Esnaf ziyaretinin ardından Cizre Devlet Hastanesine geçen Vali Pehlivan, burada hastaların durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Buradaki temaslarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan Cizre'de Ramazan Bayramı sonrası artış gösteren korona virüs vakalarının düşüşe geçmeye başladığını, günlük vaka sayısının ortalama iki-üç katı kadar taburcuların olduğunu ve vaka sayısının pik noktasının üçte birine kadar düştüğünü ifade etti. Vali Pehlivan, "Korona virüs ile mücadele konusunda ülke genelinde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, direktifleri doğrultusunda yine Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığımızın genelgelerine istinaden çok başarılı bir süreç yönetiliyor. Biz de ilimizde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ile sivil toplum teşkilatlarımızın katkıları ile vatandaşlarımızın iş birliği ile mart ayının başından itibaren başlayan bu süreçte çok etkin çalışmalar ortaya koyma gayreti içerisinde olduk. Başlarda hem ilimiz genelinde hem ilçemizde vaka sayıları iki üç hafta boyunca sıfır noktasındaydı, sonra ufak ufak görmeye başladık. Bayram öncesinde geçtiğimiz mayıs ayında sıfıra yaklaşmışken bayramda biraz temasın olması, bayram sürecinde her ne kadar sokağa çıkma yasağı olsa da belirli ziyaret ve taziyelerin olması özellikle Cizre'de vakaların artmasına neden olmuştur. Zorunlu hale getirdiğimiz maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve hijyen kurallarına riayet edelim"

"18 Haziranda pik noktasına ulaşan vakalar düşüşe geçti"

Pandemi Kurulu toplantısında geçen ay artış trendi gösteren vaka sayısının 18 Haziran itibari ile pik noktasına geldiğini ve artık inişe geçmeye başladığını aktaran Vali Pehlivan, günlük vaka sayısının ortalama iki bazen üç katı kadar taburcuların olduğunu ve şuanda vaka sayısının o PİK noktasının üçte birine kadar düştüğünü dile getirdi. Vali Pehlivan, şöyle devam etti:

"Cizre Devlet Hastanemizde incelemelerde bulunup başhekimlikten gerekli bilgileri aldık. Çok şükür hem ilçelerdeki hem de ildeki hastanelerimiz, sağlık kuruluşlarımızın kapasitesi şuanda korona virüs ile mücadele hususunda yeterli durumdadır. Bundan kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Şuanda hiçbir pozitif vaka evine gönderilmemektedir. Eğer vaka pozitif ise tedavilerine hastanede devam ediliyor."

"İl dışına sevk edilen hiçbir hasta yok"

Hastaların İl dışına sevk edildiği iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Şuan kapasitemizin üstüne çıkıp da il dışına sevk kesinlikle yapılmamaktadır. Hastanelerimizin imkanları yeterlidir. Teknik donanım açısından, tedavi açısından arkadaşlarımız Sağlık Bakanlığımızın ön gördüğü usul ve esaslar çerçevesinde bütün hizmetleri yerine getiriyorlar. Cizreli hemşirelerimize müsterih olmalarını, paniğe gerektiren bir hususun olmadığını vaka sayısının da düşüşe geçtiğini bununla birlikte adına kontrollü sosyal hayat dediğimiz, kontrollü sosyal yaşam dediğimiz, normalleşme süreci dediğimiz bu süreçte tedbiri de elden bırakmamamız gerektiğini de buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Tekrar yükselişe geçmemek için kurallara harfiyen uymamız lazım"

Yakalanan düşüş trendinin tekrardan yükselişe geçmemesi için kurallara harfiyen uyulması gerektiğini aktaran Vali Pehlivan şöyle dedi:

"Kendimiz uyalım çevremizdekileri de uyaralım, ikaz edelim. Özellikle bir araya gelmede, toplu etkinlik yapmadan kesinlikle kaçınalım. Toplu bir şekilde gerek sokaklarda caddelerde parklarda bir araya gelmekten kaçınalım ve maskeyi bir kez daha ifade edeyim maske bu pandemi sürecinde korona virüs ile mücadele sürecinde olmazsa olmaz unsurlardan birisi muhakkak maskemizi takmaya devam edelim."

"Resmi rakamlar dışındaki diğer rakamlara itibar edilmesin"

Resmi rakamlar dışında sosyal medyada çıkan rakamlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Her gün Sağlık Bakanlığımız bizzat Sağlık Bakanımız ülke ile ilgili bilgiyi paylaşıyorlar bizlerde zaman zaman hem çağrılarda bulunuyoruz gerek basın mensupları aracılığı ile gerek sosyal medya hesaplarımız web sayfalarımız aracılığı ile açıklamalarda bulunuyoruz. Açıklamalarımız dışında Sağlık Bakanlığımızın verdiği rakamlar dışındaki bazı sosyal medya sayfalarında farklı rakamlar görülüyor bunlara itibar edilmemesi resmi açıklamalara itibar edilmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kontrollü yaşam ve sosyal yaşama adım adım ilerliyoruz"

Vatandaşların duyarlılığı arttıkça sürecin daha da kısalacağına vurgu yapan Vali Pehlivan, "Normalleşme sürecinin adı normale dönecek. Kontrollü yaşamdan da sosyal yaşama doğru müşterek mücadele ile müşterek gayret ile hep birlikte inşallah adım adım ilerleyeceğiz. Bu sürece katkı sunan ve bundan sonrada sunacak olan başta sağlık çalışanlarımız, kolluk birimlerimiz, ilçelerimizde kaymakamlarımız, sivil toplum teşkilatlarımız, odalarımız, muhtarlarımız, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ve işbirliğinin bundan sonra da daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Son dakika haberi... Vali Pehlivan'dan Cizrelileri sevindiren haber: 'Artış gösteren vakalar inişe geçmeye başladı'

Kaynak: İHA

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