Son dakika haberi... Vali Özkan şehit Mutlu'nun mevlidine katıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Vali Özkan şehit Mutlu'nun mevlidine katıldı

Son dakika haberi... Vali Özkan şehit Mutlu'nun mevlidine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit Celil Mutlu için düzenlenen mevlit programına katıldı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit Celil Mutlu için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Tunceli'de, geçtiğimiz hafta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için mevlit programı düzenlendi. Programa, Vali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Barış Tansu Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Özkan ve beraberindekiler, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve dualara eşlik etti. - TUNCELİ

Son dakika haberi... Vali Özkan şehit Mutlu'nun mevlidine katıldı

Son dakika haberi... Vali Özkan şehit Mutlu'nun mevlidine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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