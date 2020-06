Son dakika haberi! Vali Mustafa Tutulmaz'dan Afyonkarahisarlılara veda mesajı Son dakika güncel haberine göre Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Afyonkarahisar, zengin tarihi ve ku¨ltu¨rel degˆerleriyle, sahip oldugˆu termal kaynaklarıyla, her gec¸en gu¨n gelis¸en sanayisiyle, dinamik yapısıyla gelecekte adından c¸ok sık so¨z ettirecektir.

Tutulmaz, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valiliği görevine atanması üzerine sosyal medya hesabından Afyonkarahisarlılara veda etti.

Veda mesajında Tutulmaz, Afyonkarahisar'ı daha tanınır, merak edilen, var olan tarihi, ku¨ltu¨rel ve dogˆal gu¨zelliklerinin kes¸fedildigˆi, du¨nya standartlarında marka degˆeri olan bir s¸ehir yapabilmek ic¸in bu¨yu¨k c¸aba sarf edip, vizyon projelerle c¸ok sayıda c¸alıs¸maya imza attıklarını kaydetti.

Tutulmaz, bu kapsamda Afyonkarahisar'ın fuar ve festivaller s¸ehri olması ic¸in mevcut c¸alıs¸maları destekleyip, ilk defa "Gastro Afyon", "Film Festivali", "Kitap Fuarı", "Du¨nya Motokros S¸ampiyonası" gibi organizasyonların du¨zenlenmesini sagˆladıklarını belirtti.

Bu¨tu¨n bu c¸alıs¸maların neticesinde Afyonkarahisar'ın uluslararası agˆlara katılması ic¸in giris¸imlerde bulunduklarını vurgulayan Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Bas¸vurularımız neticesinde UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı S¸ehirler Agˆına ve Avrupa Tarihi Termal Kentler Birligˆi'ne dahil olduk. Termal turizmin uluslararası boyut kazanıp sagˆlık turizmine do¨nu¨s¸mesi ic¸in Sagˆlık Endu¨stri Bo¨lgesi olus¸turulması alt yapı c¸alıs¸malarını yaptık. Afyonkarahisar'ı kıs¸ turizminde de so¨z sahibi olması ic¸in 'Klimatan Kayak Merkezi' fizibilite c¸alıs¸maları tamamlandı. S¸u anda bu alanda imar c¸alıs¸maları devam ediyor. Frigya Vadilerine go¨rev su¨rem boyunca ayrı bir o¨nem vermeye c¸alıs¸tım. Gerek dogˆa ac¸ısından gerekse de tarih ac¸ısından Frigya'yı turizme kazandırma c¸alıs¸malarımız her gec¸en gu¨n artarak devam etti. Bu kapsamda Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdik. Yaptıgˆımız c¸alıs¸malar kapsamında s¸u anda Frigya Vadileri'ne olan ilgi ve merak her gec¸en gu¨n artıyor. Afyonkarahisar, zengin tarihi ve ku¨ltu¨rel degˆerleriyle, sahip oldugˆu termal kaynaklarıyla, her gec¸en gu¨n gelis¸en sanayisiyle, dinamik yapısıyla gelecekte adından c¸ok sık so¨z ettirecektir."

