Son dakika haberi! Vali Mustafa Tutulmaz'dan Afyonkarahisarlılara veda mesajı
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Son dakika haberi! Vali Mustafa Tutulmaz'dan Afyonkarahisarlılara veda mesajı

Son dakika güncel haberine göre Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Afyonkarahisar, zengin tarihi ve ku¨ltu¨rel degˆerleriyle, sahip oldugˆu termal kaynaklarıyla, her gec¸en gu¨n gelis¸en sanayisiyle, dinamik yapısıyla gelecekte adından c¸ok sık so¨z ettirecektir.

Son dakika haberi! Vali Mustafa Tutulmaz'dan Afyonkarahisarlılara veda mesajı
15.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:38

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Afyonkarahisar, zengin tarihi ve ku¨ltu¨rel degˆerleriyle, sahip oldugˆu termal kaynaklarıyla, her gec¸en gu¨n gelis¸en sanayisiyle, dinamik yapısıyla gelecekte adından c¸ok sık so¨z ettirecektir." ifadesini kullandı.

Tutulmaz, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valiliği görevine atanması üzerine sosyal medya hesabından Afyonkarahisarlılara veda etti.

Veda mesajında Tutulmaz, Afyonkarahisar'ı daha tanınır, merak edilen, var olan tarihi, ku¨ltu¨rel ve dogˆal gu¨zelliklerinin kes¸fedildigˆi, du¨nya standartlarında marka degˆeri olan bir s¸ehir yapabilmek ic¸in bu¨yu¨k c¸aba sarf edip, vizyon projelerle c¸ok sayıda c¸alıs¸maya imza attıklarını kaydetti.

Tutulmaz, bu kapsamda Afyonkarahisar'ın fuar ve festivaller s¸ehri olması ic¸in mevcut c¸alıs¸maları destekleyip, ilk defa "Gastro Afyon", "Film Festivali", "Kitap Fuarı", "Du¨nya Motokros S¸ampiyonası" gibi organizasyonların du¨zenlenmesini sagˆladıklarını belirtti.

Bu¨tu¨n bu c¸alıs¸maların neticesinde Afyonkarahisar'ın uluslararası agˆlara katılması ic¸in giris¸imlerde bulunduklarını vurgulayan Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Bas¸vurularımız neticesinde UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı S¸ehirler Agˆına ve Avrupa Tarihi Termal Kentler Birligˆi'ne dahil olduk. Termal turizmin uluslararası boyut kazanıp sagˆlık turizmine do¨nu¨s¸mesi ic¸in Sagˆlık Endu¨stri Bo¨lgesi olus¸turulması alt yapı c¸alıs¸malarını yaptık. Afyonkarahisar'ı kıs¸ turizminde de so¨z sahibi olması ic¸in 'Klimatan Kayak Merkezi' fizibilite c¸alıs¸maları tamamlandı. S¸u anda bu alanda imar c¸alıs¸maları devam ediyor. Frigya Vadilerine go¨rev su¨rem boyunca ayrı bir o¨nem vermeye c¸alıs¸tım. Gerek dogˆa ac¸ısından gerekse de tarih ac¸ısından Frigya'yı turizme kazandırma c¸alıs¸malarımız her gec¸en gu¨n artarak devam etti. Bu kapsamda Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdik. Yaptıgˆımız c¸alıs¸malar kapsamında s¸u anda Frigya Vadileri'ne olan ilgi ve merak her gec¸en gu¨n artıyor. Afyonkarahisar, zengin tarihi ve ku¨ltu¨rel degˆerleriyle, sahip oldugˆu termal kaynaklarıyla, her gec¸en gu¨n gelis¸en sanayisiyle, dinamik yapısıyla gelecekte adından c¸ok sık so¨z ettirecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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