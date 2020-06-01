Son dakika haberi! Vali Memiş'ten pist inşaatını bitiremeyen firma yetkililerine sert tepki
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Son dakika haberi! Vali Memiş'ten pist inşaatını bitiremeyen firma yetkililerine sert tepki

Son dakika genel haberi: Vali Memiş'ten pist inşaatını bitiremeyen firma yetkililerine sert tepki Vali Memiş: "Bu işi bitiremezsen ben Vali olarak bu ilde görev yapamam" "Utançtan sokağa çıkamayız, böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz" Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, Erzurum Havalimanı'nda devam eden...

01.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:55

Vali Memiş'ten pist inşaatını bitiremeyen firma yetkililerine sert tepki

Vali Memiş: "Bu işi bitiremezsen ben Vali olarak bu ilde görev yapamam"

"Utançtan sokağa çıkamayız, böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, Erzurum Havalimanı'nda devam eden Kategori 3A sistemi çalışmalarını inceledi. Vali Memiş, çalışmaların yeterli olmadığını görünce çileden çıktı. Çalışmaları yapan yüklenici firma yetkililerine sert tepki gösteren Vali Memiş, "Bu işi bitiremezsen ben vali olarak bu ilde görev yapamam. Utançtan sokağa çıkamayız, böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz" dedi.

Erzurum'da havalimanına 2019 yılında yapılması planlanan ancak yetiştirilemeyen Kategori 3A sistemi kurulumu için 8 Mayıs 2020'de yeniden start verildi. Bugün Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile çalışmalarını yerinde görmek için Erzurum Havalimanında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden pistin yapımı hakkında bilgi alan Vali Memiş, firmanın yapmış olduğu pistin Haziran sonu itibariyle yetişmeyeceği konusunda tereddütlerin olduğunu duyunca çileden çıktı. Vali Memiş, geçen seneden beri işi biteceğini söyleyen firma yetkililerine sert tepki gösterdi.

"Bu işi bitiremezsen ben vali olarak bu ilde görev yapamam"

İncelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Şu anda Erzurum Uluslararası Havalimanında bulunuyoruz. Malumlarınız olduğu üzere geçen sene de burada yapım ile ilgili sorun yaşadık. İnşaat yetişmedi. Bizlere bu sene hem müteahhit firma ve hem de Genel Müdürlük bizlere söz verdi yetiştirilecek. Tamam geldik gördük ki çalışmalar yerinde ve çalışmalar devam ediyor. Endişemiz şu ilin valisi olarak geçen sene hemen hemen her gün bu piste geldiğimde aynı tempo vardı ve yetişmeyeceğini sezdik. Korkarım ki bu şekilde çalışma olursa yine yetişmeyecek. Çalışmaları yerinde görmek için bizzat Büyük Şehir Belediye Başkanı ve İl Başkanı Mehmet Bey ile birlikte geldik. Korkulu rüyamız haline geldi. Siz basın mensupları ile birlikte pistlere geldik ve yerinde inceleme yaptık. Birazdan Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Ulaştırma Bakanımızla da görüşüp durumu arz edeceğiz. İş makinaları ve iş gücünün artırılarak bitirilmesini isteyeceğiz. Bu işi bitiremezsen ben vali olarak bu ilde görev yapamam" diye konuştu.

"Utançtan sokağa çıkamayız"

Yazılı ikazda bulunacaklarını ifade eden Vali Memiş, "Utançtan sokağa çıkamayız. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Bu işi bu saatten sonra resmiyete döküyorum. Yazılı olarak ikaz edeceğim. Bizim tarafımızdan bakıldığı zaman yeterli bir çalışma olarak görülmüyor. Ben hiçbir mazereti kabul etmiyorum. Türkiye'de PANDEMİ konusunu en iyi yöneten illerden birisi Erzurum'dur. Gerekli tüm izinleri salgın sırasında da almış bulunuyorduk. Erzurum ili olarak bu pisti bitirmemiz lazım. Sayın Bakanlarımız ve Erzurumlu milletvekillerimizin tamamı ödeneklerini çıkardılar, her türlü girişimleri yaptılar. 30 Trilyonluk bir iş.Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra Erzurum olarak alınan bir iş. Bize düşen görev bu işi bir an önce bitirmek. Geçen seneden beri bu işi takip ediyoruz. İhaleyi yapan Valilik olarak biz değiliz. İhaleyi yapan Ankara ve Genel Müdürlük. Müteahhit firma var taşeron ile tartışmış. Bu sene taşerondan alarak bizzat kendileri yapıyor ama bu iş gitmiyor. Görünen iş makinesi ile bu iş bitmez. Yeterli değil. Geçen sene de aynı şeyleri bize söylediler. Yetişecek efendim dediler ama yetişmedi. Firma geçen sene de aynı ifadeleri kullandılar ve iş bitimi olmadı. Bizler işi bitmesini isteriz. Taşeron varmış yokmuş bizim konumuzun dışında. Gördüğünüz bir iş makinasıyla bu işin bitirilmesi konusunda benim çok tereddütlerim var. Bundan sonrası da takip edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Dikkat çekmek zorundayız. Firmaya güvenimiz kalmadı. Toplam 3 kilometre olan bir pist bu kadar zamanda nasıl bitirilmez. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu tarihten önce bitirilmesinden yanayız. Bizlere 20 Temmuz olarak son bitiş tarihi ile ilgili bilgi verilmesi lazım. Yoksa bu işin bitip bitmediğini anlayamayız" açıklamalarında bulundu.

Uçakların daha emniyetli piste yaklaşarak inmesini sağlayan Kategori 3A sistemi tamamlandığında sisin etkili olduğu günlerde yoğun olarak kullanılacak. Sistemle birlikte kışın uçak seferlerinin arttığı kentte kış turizminin canlandırılması da hedefleniyor.

Son dakika haberi! Vali Memiş'ten pist inşaatını bitiremeyen firma yetkililerine sert tepki

Kaynak: İHA

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