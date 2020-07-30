Son dakika haberi... Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

Son dakika haberleri: Her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayramda da il protokolü tarafından şehitlik ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Son dakika haberi... Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
30.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:22

Her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayramda da il protokolü tarafından şehitlik ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna kahramanca mücadele vererek, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizin kabristanını ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde müftülük görevlileri tarafından aziz vatanımızın birlik ve beraberliği, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinden şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Çuhadar, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Şehitlik ziyaretinde bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, "Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha aziz vatan şehitlerimizin manevi huzurundayız. Tarih, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanlarıyla doludur. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede, vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna kahramanca mücadele vererek, bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan şehit aileleri ile kahraman gazilerimiz gurur ve onur kaynağımızdır. Bizlere düşen bu uğurda milli birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla perçinlemek, şehit ve gazilerimizin emaneti olan mukaddesatımızı aynı bilinç ve idealle yarınlara taşımaktır. Kurban Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Şehitlik ziyaretine Vali Mahmut Çuhadar'ın yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, bazı kurum amirleri, STK Temsilcileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma ve emniyet personeli ile şehit yakınları katıldı. - ADIYAMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Ekonomi
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Güncel
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Güncel
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek
Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Süleyman Soylu Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bayram Beşiktaş Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 19:56:05. #1.15#
title