Son dakika haberi! Vali Gürel'den İl Jandarma Komutanı Yılmaz'a ziyaret
Gelen son dakika haberine göre Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
22.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:36
Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı önünde Yılmaz tarafından karşılanan Vali Gürel, personel ile tören mangasını selamladı.
Günün anısına komutanlık ziyaret defterini imzalayan Gürel, Yılmaz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz da Gürel'e teşekkür etti.
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Kaynak: AA