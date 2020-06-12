Son dakika haberi: Vali Günaydın: "Jandarma teşkilatını cesur, kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum"
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Son dakika haberi: Vali Günaydın: "Jandarma teşkilatını cesur, kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum"

Bir son dakika haberine göre Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeni ile yayımladığı mesajında, "Jandarma teşkilatını cesur, kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Son dakika haberi: Vali Günaydın:
12.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:47

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeni ile yayımladığı mesajında, "Jandarma teşkilatını cesur, kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Vali Günaydın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Teşkilatımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru, can ve mal güvenliğinin temini için 181 yıldır görevini büyük bir sorumluluk ve fedakarlıkla yerine getirmektedir. Yaklaşık iki asırdır gösterdiği üstün çaba ve fedakarlıkla Milletimizin derin sevgi ve güvenine mazhar olan, tecrübesi ve çalışmalarıyla önemli görevler ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde bizler toplum olarak huzur ve güven içerisinde yaşamaktayız. Huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük payı olan Jandarma teşkilatımızın bu başarısında elbette ki Kayserili hemşehrilerimizin de önemli katkıları bulunmaktadır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız hemşehrilerimizin verdiği bu destekten aldığı güçle suç ve suçlularla mücadele kapsamında projeler üreterek, ilimizin daha huzurlu bir kent olması için büyük bir gayret göstermektedir. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren Jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutlu bir hayat diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, görevleri sırasında şehit olan kahramanlarımızı ve vefat eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm Jandarma teşkilatımızın görevlilerine başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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