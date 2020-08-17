Son dakika haberi! Vali Erin'den İl Jandarma Komutanına ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Vali Erin'den İl Jandarma Komutanına ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Temmuz ayında yayımlanan kararname ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Metin Düz'e iade-i ziyarette bulundu.

Son dakika haberi! Vali Erin'den İl Jandarma Komutanına ziyaret
17.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:02

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Temmuz ayında yayımlanan kararname ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Metin Düz'e iade-i ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz ve karşılama mangası tarafından karşılanan Vali Erin, Mehmetçikleri selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesine hatıra fidanı dikti. Jandarma Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Albay Metin Düz ile komutanlık makamında bir süre görüşen Vali Erin, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi alarak, Albay Metin Düz'e yeni görevinde başarılar diledi. - ŞANLIURFA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Spor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Dünya
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Hacı Bektaş Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Sezen Aksu İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Vali Erin'den İl Jandarma Komutanına ziyaret - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 19:14:12. #1.15#
title