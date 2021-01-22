Son dakika haberi! Vali Erdinç Yılmaz, şehitler tepesi, müze ve millet bahçesi arazilerini inceledi

Son dakika habere göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tüysüz beldesinde yapımı planlanan Şehitler Tepesi ve Şehitler Müzesi ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arazisinde incelemede bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tüysüz beldesinde yapımı planlanan Şehitler Tepesi ve Şehitler Müzesi ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arazisinde incelemede bulundu.

Yılmaz, inceleme esnasında Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan'dan projeler hakkında bilgi aldı. Belediyesinin güzel bir proje başlattığını ifade eden Vali Yılmaz, hayırlı olsun dileğini iletti.

Veli Fidan da 6 bin metrekarelik alana Osmaniye Şehitler Tepesi ve Şehitler Müzesinin, yakınında bulunan 8 bin metrekarelik araziye de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinin yapılmasının planlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman