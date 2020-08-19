Son dakika haberi: Vali Elban: "Yakalanan bombacının sorgusu devam ediyor"
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Son dakika haberi: Vali Elban: "Yakalanan bombacının sorgusu devam ediyor"

Gelen son dakika haberine göre Adana Valisi Süleyman Elban, geçtiğimiz Cumartesi günü 37 kilo TNT patlayıcı ile yakalanan teröristin sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Vali Elban:
19.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:12

Adana Valisi Süleyman Elban, geçtiğimiz Cumartesi günü 37 kilo TNT patlayıcı ile yakalanan teröristin sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Maske ve sosyal mesafe denetimleri sonrasında basın mensuplarının sorusunu cevaplandıran Vali Süleyman Elban, bombalı eylem için Suriye'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye giren teröristin yakalanması için çok ciddi ve titiz bir operasyon icra edildiğini söyledi.

Elban, "İlimize böyle bir bombacı geleceği yönünde bilgi gelmişti. Bunun üzerine arkadaşlar titiz çalışma yürüttü. Bombacının 7 yıl önce Suriye ve Kuzey Irak'ta eğitim alarak geldiği tespit edildi. Şu an sorgusu devam ediyor. Yakalanmasaydı büyük sıkıntılar olabilirdi. Çok ciddi, çok başarılı bir operasyon, başarılı bir çalışma oldu. Alınmamış olsaydı risk oluşturacak bir eylem olurdu. Allah milletimizi korusun" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

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