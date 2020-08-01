Son dakika haberi... Vali Elban seyahat eden vatandaşlarla bayramlaştı Son dakika haberine göre Adana Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama noktasına inceleme ziyaretinde bulundu, seyahat eden vatandaşlarla bayramlaştı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama noktasına inceleme ziyaretinde bulundu, seyahat eden vatandaşlarla bayramlaştı.

Ziyarette güvenlik güçlerinin bayramını tebrik eden Vali Elban, Kurban Bayramı'nda trafik akışının daha güvenli olmasını sağlamak ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyaları kapsamında uygulama noktasında yapılan çalışmalar ile yol kontrol ve denetim faaliyetleri hakkında görevli personelden bilgiler aldı.

Yaptığı incelemelerin ardından seyahat eden vatandaşlarla bayramlaşan Vali Elban, vatandaşlardan korona virüs salgınına karşı tedbirli olmalarını ve maske takma, sosyal mesafeyi koruma, hijyen kurallarına dikkat etme gibi kurallara titizlikle uymalarını istedi.

Vatandaşlara güvenli seyahat etmenin önemini anlatan ve "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyaları kapsamında bilgiler veren Vali Elban, her yıl özellikle bayram tatillerinde trafik yoğunluğunun arttığını belirtti. Oluşan yoğunluğa karşı sürücülerin ve yolcuların daima tedbirli olmaları gerektiğini belirten Vali Elban, kurallara uymanın hayati önem taşıdığına değinip tüm vatandaşlara kazasız belasız bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA