Son dakika haberi! Vali Doruk, yaralı askeri evinde ziyaret etti Son dakika güncel haberine göre Artvin Valisi Yılmaz Doruk, geçtiğimiz günlerde Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan Piyade Ulaştırma Er Berkay Civelek'i evinde ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, geçtiğimiz günlerde Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan Piyade Ulaştırma Er Berkay Civelek'i evinde ziyaret etti. Vali Doruk, ziyarette, Arhavi ilçesinde babası Cevat, annesi Aytaç ile yaşayan Berkay Civelek ile ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Vali Doruk, bir süre sohbet ettiği aileye olaydan duyduğu üzüntüsünü dile getirdi. Civelek'in sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Vali Doruk, Civelek'in kısa zamanda toparlanacağına ve eski sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi. Doruk, kazada yaralanan askerlere acil şifalar, hayatını kaybeden şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Kaynak: AA