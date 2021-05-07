Son dakika haberi... Vali Dağlı'dan polis ve jandarma personeline başarı belgesi
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Son dakika haberi... Vali Dağlı'dan polis ve jandarma personeline başarı belgesi

Son dakika haberi... Vali Dağlı'dan polis ve jandarma personeline başarı belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla üstün gayret ve fedakarlık gösteren polis ve jandarma polis personellerine başarı belgesi verdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla üstün gayret ve fedakarlık gösteren polis ve jandarma polis personellerine başarı belgesi verdi.

Vali Zülkif Dağlı, 01-07 Mayıs Karayolları Trafik Haftası'nda trafik bilincinin en üst düzeye çıkarılmasının yanı sıra, ön koltuklarda olduğu gibi arka koltuklarda da kullanıldığında trafik kazalarındaki ölüm oranlarını en aza indirdiği somut verilerle tespit edilen ve can güvenliği açısından büyük önem arz eden emniyet kemerinin kullanımı konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde üstün gayret ve fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Dağlı, başarılı personellere belgelerini valilik makamında takdim etti. - SAMSUN

Son dakika haberi... Vali Dağlı'dan polis ve jandarma personeline başarı belgesi
Son dakika haberi... Vali Dağlı'dan polis ve jandarma personeline başarı belgesi
Son dakika haberi... Vali Dağlı'dan polis ve jandarma personeline başarı belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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