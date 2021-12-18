Son dakika haberi... Vali Dağlı, çocuklarla birlikte tiyatro izledi

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, çocuklarla birlikte tiyatro izledi.

Vali Zülkif Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, OMÜ Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen Şatoda Sihirli Macera isimli çocuk tiyatrosunu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklarla birlikte izledi.

Tiyatro öncesi, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesi önünde çocukların oyununa eşlik eden Vali Dağlı, Samsun'un tüm ilçelerinde ilkokul çağındaki çocukları tiyatro ile buluşturan ve çocuklara tiyatro sevgisi kazandırmayı hedefleyen OMÜ Tiyatro Topluluğu üyelerini sosyal sorumluluk çerçevesinde yürüttükleri güzel faaliyetleri dolayısıyla tebrik ederek, özellikle bugün sahneledikleri oyunla çocukların güzel ve keyifli bir gün geçirmelerini sağladıkları için de teşekkürlerini iletti.

Vali Dağlı etkinliğin sonunda çocuklara oyuncak hediye ederken, patlamış mısır ve limonata da ikram etti. - SAMSUN