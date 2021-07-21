Son dakika haberi | Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti
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Son dakika haberi | Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haberi | Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısı ile şehit Yasin Çubuk ve Şehit Nurullah Oymak'ın ailesini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısı ile şehit Yasin Çubuk ve Şehit Nurullah Oymak'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Çiçek, Kurban Bayramı dolayısı ile şehit Yasin Çubuk ve şehit Nurullah Oymak'ın ailesini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Şehit aileleri ile yakinen ilgilenen Vali Çiçek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Şehit aileleri ile bir süre sıcak ve samimi bir ortamda hasbihal eden Vali Çiçek, vatanı ve milleti uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden şehitlerimize minnettar olduklarını belirterek şehit Yasin Çubuk ve Nurullah Oymak'ı rahmet ve dua ile andı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi | Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti
Son dakika haberi | Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti
Son dakika haberi | Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti
Son dakika haberi | Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
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