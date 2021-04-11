Son dakika haberi... Vali Çelik ve Emniyet Müdürü Koç'tan duygulandıran ziyaret
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Son dakika haberi... Vali Çelik ve Emniyet Müdürü Koç'tan duygulandıran ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Vali Çelik ve Emniyet Müdürü Koç'tan duygulandıran ziyaret

Son dakika gündem haberi... Kütahya'da her yıl katıldığı Polis Haftası kutlama etkinliklerine bu yıl katılamadığı için duyduğu üzüntüyü sosyal medya üzerinden Vali Ali Çelik ile paylaşan polis torunu Bilgehan Hüseyin Kiriş'in isteği yerine getirildi.

Kütahya'da her yıl katıldığı Polis Haftası kutlama etkinliklerine bu yıl katılamadığı için duyduğu üzüntüyü sosyal medya üzerinden Vali Ali Çelik ile paylaşan polis torunu Bilgehan Hüseyin Kiriş'in isteği yerine getirildi.

Vali Ali Çelik, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile tanışmak ve Polis Haftası'nı kutlamak istediğini ileten polis torunu Bilgehan Hüseyin Kiriş'i evinde ziyaret etti.

Vali Çelik'e İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç eşlik etti.

Bilgehan Hüseyin Kiriş, eşi Meryem ve kızı Damla ile bir süre sohbet eden Çelik, misafirperverliklerinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

1978 yılında kaybettiği dedesi Hüseyin Kiriş'in de polis olduğunu ve emniyet teşkilatına ayrı bir sevgi duyduğunu ifade eden Kiriş, ziyaretin kendisini duygulandırdığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Vali Çelik'e ilgisinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Kiriş, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un Polis Haftası'nı tebrik ederek hayırlı görevler temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Son dakika haberi... Vali Çelik ve Emniyet Müdürü Koç'tan duygulandıran ziyaret
Son dakika haberi... Vali Çelik ve Emniyet Müdürü Koç'tan duygulandıran ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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