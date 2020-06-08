Son dakika haberi! Vali Bilmez'den yaralı işçilere ziyaret
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Son dakika haberi! Vali Bilmez'den yaralı işçilere ziyaret

Son dakika 3. sayfa haberi... Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yaparken bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanan işçileri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Son dakika haberi! Vali Bilmez'den yaralı işçilere ziyaret
08.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:23

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yaparken bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanan işçileri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Bilmez, yaralılara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek Hastane Başhekimi Sebahattin Çelik'ten yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Hastane önünde bekleyen şehit işçilerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaralıların ailelerine de yaralı işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yaralıları ziyarette Vali Bilmez'e İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da eşlik etti. - VAN

Kaynak: İHA

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