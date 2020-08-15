Son dakika haberi | Vali Atay ve başkan Özlü'den geçmiş olsun mesajı Son dakika haberleri... DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ambulans kazası sonrasında sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ambulans kazası sonrasında sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladılar. Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Kuzey Çevre yolu üzerinde bir aracın sıkıştırması sonucundan yoldan çıkarak şarampole devriler ve ardından yanan ambulansta bulunan sağlık çalışanlarına ve hasta vatandaşa geçmiş olsun mesajı yayınladı. Vali Cevdet Atay, "Yığılca 112 Acil Servis ambulansının kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu ambulansta bulunan vatandaşımız ve sağlık çalışanlarımız yaralanmıştır. Can kaybı yaşanmaması tesellimizdir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de "Kuzey Çevreyolunda seyir halindeyken yoldan çıkarak kaza yapan ambulansta bulunan vatandaşımız ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerinde bulundu. Kaza; Düzce Kuzey Çevre yolunda bir aracın sıkıştırması sonucundan ambulansın şarampole yuvarlanması sonucunda meydana geldi. Şarampole yuvarlanan ambulansta 3 sağlık görevlisi 1 de hasta yaralanmıştı. - DÜZCE Kaynak: İHA