Son dakika haberi | Vali Atay, gaziyi evinde ziyaret etti

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) –Vali Cevdet Atay, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek hasbıhal ediyor varsa taleplerini dinliyor.

DÜZCE(İHA) –Vali Cevdet Atay, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek hasbıhal ediyor varsa taleplerini dinliyor.

Vali Cevdet Atay, sık sık şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulunuyor. Atay'ın bu kez ziyareti 1997 yılında Bingöl'de iç güvenlik harekatı sırasında teröristlerle çıkan silahlı çatışmada Gazi olan Piyade Uzman Çavuş Resul Üresin'i evinde ziyaret etti. Gazi Resul Üresin, ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu belirterek Vali Atay'a eşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı