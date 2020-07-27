Son dakika haberi: Vali Ali Fuat Atik'ten Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı Son dakika haberleri... Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Türkiye Diyanet Vakfı'na yurt içi ve yurt dışında kesilmek üzere vekalet yoluyla kendisi ve eşi adına kurban bağışında bulundu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Türkiye Diyanet Vakfı'na yurt içi ve yurt dışında kesilmek üzere vekalet yoluyla kendisi ve eşi adına kurban bağışında bulundu. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Atik, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekaletini, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli Şubesine verdi. İl Müftüsü Mehmet Aşık'tan Türkiye Diyanet Vakfı 2020 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu hakkında bilgi alan Atik, sürdürülen organizasyona destek olmak amacıyla kurban bağışında bulundu. Atik'in kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden vakfın Denizli şubesi başkanı ve İl Müftüsü Mehmet Aşık, Vali Ali Fuat Atik'e teşekkür ederek, bağış makbuzunu verdi. Kaynak: AA