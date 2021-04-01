Son dakika haberi! Vali Akın, koronavirüs denetimlerini sürdürüyor
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Son dakika haberi! Vali Akın, koronavirüs denetimlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Vali Akın, koronavirüs denetimlerini sürdürüyor

Son dakika haberleri: Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddeler ve iş yerlerini ziyaret eden Vali Akın, salgınla mücadelede alınan kurallara uyulmasına dair uyarılarda bulundu. Denetimde esnaflara çeşitli uyarılarda bulunan Vali İbrahim Akın, "Son zamanlarda vaka sayılarının artmasıyla birçok kısıtlama yeniden gündeme geldi. Sizlerden isteğimiz salgınla mücadelede alınan kurallara hassasiyetle riayet etmenizdir. Vaka sayısının daha fazla artmaması, iş yerlerimizin ve okullarımızın normale dönmesi bizim elimizde. Toplum sağlığını korumaya yönelik olarak alınan tedbir kararlarına ne kadar uyarsak bu süreci o kadar çabuk atlatırız" dedi. Denetim, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulunulması ile sona erdi.

Vali Akın'a, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı V. J. Bnb. Halil Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz da eşlik etti. - KIRŞEHİR

Son dakika haberi! Vali Akın, koronavirüs denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haberi! Vali Akın, koronavirüs denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haberi! Vali Akın, koronavirüs denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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