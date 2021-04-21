Son dakika haberi! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükseldi

Son dakika spor haberi: Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10'a çıktı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10'a çıktı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Lig sonunda yapılan rutin testler sonucunda sporcu ve teknik ekip üyelerimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Önceki vakalarla birlikte takımımızda bugün itibarıyla tedavisi devam eden 5 sporcumuz ve 5 teknik ekip üyemiz bulunmaktadır." denildi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1 Mayıs'ta İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan