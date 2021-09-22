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Son dakika haberi | Vakaların arttığı Osmaniye'de koronavirüs denetimi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Sağlık

Bir son dakika haberine göre Vakaların arttığı Osmaniye'de koronavirüs denetimi Denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarını en alt seviyelere indirebilmek için aşı olunması gerektiğini söyledi Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs haritasında 100 binde 184,67 oranla vaka sayılarının yükselişe...

OSMANİYE (İHA) - Vakaların arttığı Osmaniye'de koronavirüs denetimi

Denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarını en alt seviyelere indirebilmek için aşı olunması gerektiğini söyledi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs haritasında 100 binde 184,67 oranla vaka sayılarının yükselişe geçtiği Osmaniye'de denetimler devam ediyor. Denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarını en alt seviyelere indirebilmek için aşı olunması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 184,67 oranla vaka sayısının geçen haftaya göre yükseldiği Osmaniye'de, salgınla mücadele kapsamında göreve başladığı ilk günden itibaren sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde esnafları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında artan vaka sayılarına dikkat çekerek tedbirlere sıkı sıkıya uyulması konusunda da uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, vaka sayılarını en alt seviyelere indirebilmek için aşı olunması gerektiğini söyledi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Denetimlerimize Kadirli ilçemizde devam ediyoruz. Artık şunu çok iyi biliyoruz ki, korona virüsle mücadelede başarılı olabilmemiz için öncelikle tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmeliyiz ve mutlaka aşılarımızı olmalıyız. Ancak bu şekilde bu virüsten kurtulabileceğiz. Bu mücadelede bütün Osmaniyeli hemşerilerimizden kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Hep birlikte, daha önce olduğu gibi vaka sayısını en alt seviyelere indirip, tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. İnşallah hep bitireceğiz" diye konuştu.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz'a Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz eşlik etti.

Son dakika haberi | Vakaların arttığı Osmaniye'de koronavirüs denetimi

Son dakika haberi | Vakaların arttığı Osmaniye'de koronavirüs denetimi

Son dakika haberi | Vakaların arttığı Osmaniye'de koronavirüs denetimi

Son dakika haberi | Vakaların arttığı Osmaniye'de koronavirüs denetimi
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri
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