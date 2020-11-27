Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza
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Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza

27.11.2020 14:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:46
Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza

Son dakika haberler... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50'inin üzerinde artış yaşandığı iller arasında saydığı Edirne'de, polis ve zabıta ekipleri maske, mesafe, hijyen ve sigara kısıtlaması denetiminde kurallara uymayan 5'i turist 7 kişiye toplam 8 bin 500 lira idari para...

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50'inin üzerinde artış yaşandığı iller arasında saydığı Edirne'de, polis ve zabıta ekipleri maske, mesafe, hijyen ve sigara kısıtlaması denetiminde kurallara uymayan 5'i turist 7 kişiye toplam 8 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Yeni tip koronavirüs vakalarında artış yaşanan iller arasında olan Edirne'de, polis ve zabıta ekiplerinin gün boyu denetimleri sürüyor. Maske, mesafe, hijyen ve sigara kısıtlaması konusunda sıkı tedbirler alınan şehirde ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler yapıyor. Hafta sonu olması nedeniyle Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin de akın ettiği bölgelere ağırlık veren ekipler, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde de denetim yaptı.

Ekipler, sigara yasağı ve maske kuralına uymayan 5'i turist 7 kişiye toplam 8 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Caddenin belirli bölgelerinde toplanan grupları da sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, esnafları da hem maske hem de sosyal mesafe konusuna dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. 

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Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza
Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza
Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza
Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza
Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza
Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza
Son dakika haberi | Vaka sayısının arttığı Edirne'de, kuralları ihlal eden turistlere de ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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