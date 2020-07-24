Son dakika haberi: Vaka sayısının arttığı Adana'da kurallara uyan yok
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Son dakika haberi: Vaka sayısının arttığı Adana'da kurallara uyan yok

Son dakika genel haberi... Vaka sayısının arttığı Adana'da kurallara uyan yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından kentin en işlek yerlerinde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı, vaka sayısının son 3 günde en...

Son dakika haberi: Vaka sayısının arttığı Adana'da kurallara uyan yok
24.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:56

Vaka sayısının arttığı Adana'da kurallara uyan yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından kentin en işlek yerlerinde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti

ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı, vaka sayısının son 3 günde en çok arttığı iller arasındaki Adana'da vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması endişelendiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın bu açıklamaları yapmasının ardından kentin en işlek yerleri olan Çakmak Caddesi, 5 Ocak Meydanı ve İnönü Parkı'nda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti. Bir mağazanın açılmasını bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Bazı vatandaşlar maskesini takıp kurallara kısmen uyarken, çoğu vatandaş ise maskesini ya çenesinin altına indirerek ya da hiç takmayarak geziyor. Bu görüntüler virüsün yayılma hızının neden arttığını gözler önüne sererken endişe uyandırdı.

Çarşı esnafından Tevfik Akay, "Maske takmamaları onların sorunu. Normalde takmaları lazım. İnsanlar yarı yarıya takmıyor. Takmayan herkes hem kendisi hem de bizler için risk oluşturuyor. Takmaları gerek" diye konuştu.

Maskesini takıp alışverişe gelen Ayşe Aykız ise herkesin maske takması gerektiğini vurgulayarak, "Kendimi korumak için takıyorum maske. Korkulması gereken bir konu bu. Basite alınmaması gereken bir hastalık. Herkes maske taksın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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