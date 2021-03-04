Son dakika haberi | Vaka artışı olan Erbaa'da, semt pazarları 14 gün kapatıldı
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Son dakika haberi | Vaka artışı olan Erbaa'da, semt pazarları 14 gün kapatıldı

04.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:19
Son dakika haberi | Vaka artışı olan Erbaa'da, semt pazarları 14 gün kapatıldı

Son dakika haberler: TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla ilçe merkezi, belde ve köyler dahil tüm semt pazarları 14 gün süreyle kapatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla ilçe merkezi, belde ve köyler dahil tüm semt pazarları 14 gün süreyle kapatıldı.

Erbaa ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Meclisi yeni bir karar alarak ilçe merkezi, belde ve köyler dahil tüm semt pazarlarını bugünden itibaren 14 gün süreyle kapatma kararı aldı. İlçedeki koronavirüs salgını hakkında genel durumu görüşmek için toplanan meclisin aldığı kararda "İlçemiz merkezi, beldeler ve köyler dahil, kurulan semt pazarlarının 05.03.2021 Perşembe gününden itibaren 18.03.2021 Perşembe günü dahil 14 gün süreyle kapatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.


Son dakika haberi | Vaka artışı olan Erbaa'da, semt pazarları 14 gün kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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