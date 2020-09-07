Son dakika haberi... Vahşi cinayetin faillerine yardım iddiasına 2 gözaltı Gelen son dakika haberine göre Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının 2 failine firardayken yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının 2 failine firardayken yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonrası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülendi. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabancayı kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran Ahmet C. (23) ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden Serkan T.(18) kayıplara karıştı. Olaydan günler sonra polis tarafından yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Söz konusu şahıslara daha önce de yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri firardayken cinayet faillerine yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen M.A. ve O.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA