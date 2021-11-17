Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1) - Haberler
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Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Edinilen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.


Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

Son dakika haberi! Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti (1)

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