Son dakika haberi! Vadeli petrol fiyatları iyimser ekonomik verilerle yüzde 3.0 yükseldi
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Son dakika haberi! Vadeli petrol fiyatları iyimser ekonomik verilerle yüzde 3.0 yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Vadeli petrol fiyatları iyimser ekonomik verilerle yüzde 3.0 yükseldi

Son dakika haber: Ekonomik verilerin dünyanın en büyük iki ekonomisinin koronavirüs salgınından kurtulma yolunda olduğuna işaret etmesinin ardından, petrol vadeli işlem fiyatları Salı günü yüzde 3.0'ün üzerine yükseldi.

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Ekonomik verilerin dünyanın en büyük iki ekonomisinin koronavirüs salgınından kurtulma yolunda olduğuna işaret etmesinin ardından, petrol vadeli işlem fiyatları Salı günü yüzde 3.0'ün üzerine yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre, Şubat'ta istihdam artışı 7.4 yeni iş ile beklentilerin üzerinde arttı. Ayrıca, Cuma günü güçlü açıklanan tarımdışı istihdam verisinden sonra, dün de ABD Mart ayı ISM hizmetler endeksi bir önceki ayki değeri 59'dan 63.7'ye yükselerek tarihi zirveye çıktı. 

IHS Markit'in verilerine göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi Mart'ta hızlanarak büyüdü.Gelişmelerle, Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.75 artışla 63.88 dolara, Mayıs teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.19 artışla 60.56 dolara yükseldi.OPEC+ üyelerinin Perşembe günü aldığı karar ile üretim kısıntısı Mayıs'ta günde ortalama 350,000 varil, Haziran ve Temmuz'da da günde ortalama 450,000 varil azaltılacak. 

Buna ek olarak, Suudi Arabistan'da halen günde 1.0 milyon varil olarak uyguladığı gönüllü üretim kısıntısını da Mayıs'ta 250,000 varil, Haziran'da 350,000 varil ve Temmuz'da 450,000 varil azaltacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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