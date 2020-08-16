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Son dakika haberi: Üzüm üreticileri 2020'den umduğunu bulamadı

Son dakika ekonomi haberi: DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde, üretilen üzümlerde mevsimsel olarak kuraklık, olumsuz hava şartları ve korona virüs salgını dolayısıyla üzüm kalitesinde olumsuzlar meydana geldiği belirtildi.

Son dakika haberi: Üzüm üreticileri 2020'den umduğunu bulamadı
16.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:35

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde, üretilen üzümlerde mevsimsel olarak kuraklık, olumsuz hava şartları ve korona virüs salgını dolayısıyla üzüm kalitesinde olumsuzlar meydana geldiği belirtildi. Çal ilçesinde bulunan üreticiler ve alıcı firmalara ilçe Ziraat Odası bir duyuru yayınladı.

Denizli'nin Çal ilçesinde 2020 yılında korona virüs sebebiyle tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'yi de etkilemesinden dolayı sektörlerde olumsuzluklar meydana geldi. Çal ilçesinde yıllardır üretilen üzüm fiyatları ile ilgili ilçe Ziraat Odası açıklamalarda bulundu.

Çal Ziraat Odasından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"2020 yılında korona virüsü sebebiyle tüm Dünya ülkeleri gibi ülkemizi de etkilemiş olup tüm sektörleri de olumsuz etkilediği görülmektedir. Mevsimsel kuraklık, olumsuz hava şartları dolayısı ile bölgemizde gerek üzüm rekolte ve üzüm kalitesinde olumsuzluklar meydana gelmiştir. Ayrıca alıcı firmalarda satmaları gereken ürünlerini satamamışlardır. Yapılan açıklamaların devamında ise, "Bu sezon özellikle Çal Karası üzümünde ciddi kalite problemi ve kuş üzümü oluşmuştur, ayrıca sultaniye (Çekirdeksiz ) üzümünde de demir koruk oluştuğu görülmektedir. Bunlar şarap üreticilerini olumsuz etkilemektedir. Bu durumdan en çok etkilenen de çiftçilerimiz olmaktadır. Değerlendirme toplantısı sonucunda aşağıdaki kararlar ortak karar olarak alınmıştır. Üzümlerin kilogram fiyatları, Çal Karası fiyatı 2 TL 50 kuruş, Sultaniye ( Çekirdeksiz ) fiyatı 2 TL 50 kuruş, gelecek yıl fiyatlarda iyi bir artış yapılması ve Çal Karası fiyatının Sultaniye fiyatından 50 ile 60 kuruş daha yüksek olması, 2020 yılında ödemelerin en az yüzde 50'si en geç Eylül ayı içinde yapılması, kalan yüzde 50'sinin de en geç Şubat ayı içinde üreticilere ödenmesi, diğer şaraplık üzüm fiyatları hasat zamanı yaklaşınca belirlenecektir. Kurul olarak karar verilmiştir. Bu karar tavsiye niteliğinde olup bu karardaki fiyatlar kalitesi kasalık şaraplık üzümlerin taban fiyatlarıdır" denildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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