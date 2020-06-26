Son dakika haberi... Üzerine su deposu düşen Batuhan, öldü
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Son dakika haberi... Üzerine su deposu düşen Batuhan, öldü

Son dakika haberleri... MARMARİS'te, bir restoranın bahçesindeki koltukta oturduğu sırada üzerine yan taraftaki apart otelin su deposu düşen Batuhan Kaan Gül (18) hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Üzerine su deposu düşen Batuhan, öldü
26.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:51

MARMARİS'te, bir restoranın bahçesindeki koltukta oturduğu sırada üzerine yan taraftaki apart otelin su deposu düşen Batuhan Kaan Gül (18) hayatını kaybetti. Batuhan Kaan'ın ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, olay yerine toplanan kalabalık film izler gibi çalışmaları izledi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Kaan Gül ve 4 arkadaşı kapalı bir restoranın bahçesinde buluşmak için sözleşti. Buluşmaya erken gelen Batuhan Kaan, restoranın bahçesindeki koltukta oturarak arkadaşlarını beklemeye başladı. Arkadaşlarının geldiği sırada, yan taraftaki apart otelin su deposunun ahşap kalasları kırılınca, depo Batuhan Kaan'ın üzerine düştü. Deponun keskin alüminyum kenarı, Batuhan Kaan'ın sağ kolunu dirseğinden kopardı. Durumu gören arkadaşları bağırarak yardım istedi. Batuhan Kaan, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Batuhan Kaan'ın arkadaşları sinir krizi geçirirken, acı haberi alıp olay yerine gelen ailesi de gözyaşlarına boğuldu. Batuhan Kaan'ın yakınları sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Gül'ün cesedi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.MERAKLI VATANDAŞLAR EKİPLERİ ZORLADI

Olay yerini şeritle çeviren polisi gören çok sayıda esnaf ve vatandaş bölgeye akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan çok sayıda kişi, çalışmaları film izler gibi izledi. Polis ve zabıta ekiplerinin birçok kez 'dağılın' uyarılarına rağmen uzaklaşmayan vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Bir polisin ceza yazılacağını söylemesinin ardından kalabalık dağıldı.


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Kaynak: DHA

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