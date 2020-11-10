Son dakika haberi | Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti

10.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:41
Son dakika haberi | Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre MERSİN'in Anamur ilçesinde, devrilen gardırobun altında kalarak ağır yaralanan Efsun Çalış (6), hastanede yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, devrilen gardırobun altında kalarak ağır yaralanan Efsun Çalış (6), hastanede yaşamını yitirdi.

İlçe merkezinde yaşayan 3 çocuklu Mehmet-Melahat Çalış çiftinin en küçük çocukları Efsun, elbisesini almak istediği gardıroba yetişemeyince, şifonyerin üzerine çıktı. Bu sırada dengesi bozulan küçük kız, yere düştü. Gardırop da sarsıntı ile birlikte Efsun'un üzerine devrildi.

Uzun süre sesini duymadıkları kızını evin içinde arayan anne Melahat Çalış, odaya girdiğinde Efsun'u dolabın altında yaralı halde buldu. Baba Mehmet Çalış'ın yardımı ile dolabın altından çıkarılan Efsun, ihbar üzerine eve çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların hemen müdahale ettiği küçük kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından alınan Efsun'un cenazesi, anne baba ve aile bireylerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika haberi | Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
DENİZ: Allah mekanını cennet etsin yavrunun.
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