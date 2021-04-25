Son dakika haberi! Üzerine elektrik direği devrilen işçi yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika haberi! Üzerine elektrik direği devrilen işçi yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberi! Üzerine elektrik direği devrilen işçi yaşam savaşını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bartın'da elektrik hattı bakım çalışmasında üzerine elektrik direği devrilen 5 çocuk babası işçi yaşam savaşını kaybetti.

Bartın'da elektrik hattı bakım çalışmasında üzerine elektrik direği devrilen 5 çocuk babası işçi yaşam savaşını kaybetti.

Bartın'da özel bir elektrik şirketinde çalışan 37 yaşındaki Recep Yakışık, Karayakup köyünde elektrik tellerine değen ağaç dallarının kesilmesi için yürütülen çalışmada üzerine elektrik direğinin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayın ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Yakışık, tüm müdahalelere rağmen 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - BARTIN

Son dakika haberi! Üzerine elektrik direği devrilen işçi yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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