Son dakika haberi: Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çalışan işçi üzerine döküm potasının devrilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti
13.09.2020 02:25 | Son Güncelleme: 13.09.2020 02:29

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çalışan işçi üzerine döküm potasının devrilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Niyazi Ak isimli bir işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı döküm potası devrildi. Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerine demir potasından devrilen eriyen demirlerden dolayı vücudu yanan Niyazi Ak, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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