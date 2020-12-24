Son dakika haberi: Uzaklaştırması olan koca evi ateşe verdi
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Son dakika haberi: Uzaklaştırması olan koca evi ateşe verdi

24.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:37

Son dakika haberleri... Uzaklaştırması olan koca evi ateşe verdi Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye götürüldü Samsun'da boşanma aşamasında olduğu iddia edilen ve uzaklaştırması olan şahıs evini ateşe verdi.

Uzaklaştırması olan koca evi ateşe verdi

Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye götürüldü

SAMSUN - Samsun'da boşanma aşamasında olduğu iddia edilen ve uzaklaştırması olan şahıs evini ateşe verdi. Yangında bir apartman sakini dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Birik Apartmanı'nın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ali R.A., uzaklaştırma kararı sonrası karısının evi terk etmesine sinirlenerek, birlikte yaşadıkları eve geldi. Evi ateşe veren Ali R.A., daha sonra apartmandan uzaklaştı.

Saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda evden dumanların yükselmesinin ardından mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekipler evin 3. katına ulaşmak için vatandaşlardan yardım aldı. Vatandaşlar bir halata bağlanan itfaiye su hortumunu 3. kattaki evin balkonundan diğer itfaiye ekiplerine uzattı. Yangın yarım saatlik bir uğraş sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yoğun dumana maruz kalan apartman sakinlerinden bazıları evlerini terk ederken bazı vatandaşlar ise evlerinde kaldı. Evde kalmayı tercih eden apartman sakinlerinden bazıları dumandan etkilendi. Yoğun dumana maruz kalan 1 apartman sakini olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sonrası tartışma yaşayan apartman sakinleri, evi ateşe veren kişiye tepki gösterdiler. Mahalleli, evi uzaklaştırma kararı olan kocanın yakıp kaçtığını söylediler.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Uzaklaştırması olan koca evi ateşe verdi
Son dakika haberi: Uzaklaştırması olan koca evi ateşe verdi
Son dakika haberi: Uzaklaştırması olan koca evi ateşe verdi
Son dakika haberi: Uzaklaştırması olan koca evi ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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