Son dakika haberi! Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı

08.11.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:19
Son dakika haberi! Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı

Son dakika haberi: Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda buzdolabına saklanmış 60 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda buzdolabına saklanmış 60 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik Güneykent Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda ikamette yapılan aramada buzdolabında muhafaza edilmiş 50 kilo 500 gram metamfetamin, 8 kilo 800 gram (28 bin adet) uyuşturucu hap ve 85 gram kokain ele geçirildi. Evde ayrıca 4 adet hassas terazi, 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni para (sikke), 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ve suça konu bir miktar para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç aletleri ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
Son dakika: Korona virüsü denetimi yapan polisten zehir tacirlerine suçüstü
Son dakika: Korona virüsü denetimi yapan polisten zehir tacirlerine suçüstü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Mumcu Türkan Şoray Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Samatta Okan Buruk Tamer Tuna Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Türk Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 13:22:09. #1.14#
title