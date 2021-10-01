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Son dakika haberi | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi narkotik polisini tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi narkotik polisini tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Ö.K.'nin İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ö.K., narkotik polisinin takibi sonucu Bahçelievler Mahallesi'nde araç içerisinde 92,37 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 34 adet ecstasy hap, 1,24 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 430 TL para ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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