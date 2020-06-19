Son dakika haberi... Uyuşturucudan yargılanan Ürdünlü sanığa 7 yıl hapis cezası
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Son dakika haberi... Uyuşturucudan yargılanan Ürdünlü sanığa 7 yıl hapis cezası

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen yıl operasyonla yakalanan ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ürdünlü turistte 7 yıl 2 ay hapis ve 14 bin 220 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberi... Uyuşturucudan yargılanan Ürdünlü sanığa 7 yıl hapis cezası
19.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:50

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen yıl operasyonla yakalanan ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ürdünlü turistte 7 yıl 2 ay hapis ve 14 bin 220 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen yıl 31 Temmuz'da Konaklı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 kilo 500 gram nargile tütünü, 1.10 gram metamfetamin maddesi, yeşil reçeteyle satılan 816 adet Lyrica isimli hap, havalı tüfek, ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 32 bin 380 TL ele geçirildi. Olayla ilgili adreste Ürdün vatandaşı Salam Nabeel (25) ve Mohammad A.(26) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mohammed A. sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresine gönderilirken, Salam Nabeel ise sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berat talebinde bulundu

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan sanık Salam Nabeel Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karışına çıktı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada sanığın ifadesi tercüman aracılığıyla alındı. Sanık Nabeel savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, berat talebinde bulundu.

"Sosyal durumu suçu işlemeyeceği yönünde değerlendirilmelidir"

Sanığın avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada ise, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Paraların uyuşturucu ticareti neticesinde elde edilmediğine ilişkin soruşturma makamının da görüşü vardır. Bu da lehe bir görüştür. Sanığın maddi durumu ve sosyal durumu suçu işlemeyeceği yönünde değerlendirilmelidir. Zira öğrencidir. Maddi durumu iyidir" dedi.

7 yıl 2 ay hapis cezası

Savunmaların ardından mahkeme heyeti Salam Nabeel'e 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 7 yıl hapis 2 ay 20 gün ve 14 bin 220 TL para cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası Nabeel, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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