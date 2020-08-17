Son dakika haberi... Uyuşturucu ticaretinde hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı Son dakika haberine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.A., Samsun'un Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN Kaynak: İHA