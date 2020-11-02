Son dakika haberi: Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

02.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:19
Son dakika haberi: Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberleri... Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu şüpheli İ.B. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli İ.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin zanlı İ.B'ye ait Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan ikamete düzenlediği operasyonda, üzerinden parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır eroin ele geçirildiği ve zanlının S.Ç. isimli bir kişiye uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalandığı aktarıldı.

Şüphelinin, uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve uyuşturucunun paketlenmek suretiyle satışa hazır hale getirildiği belirtilen iddianamede, İ.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık İ.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

İlgili Haberler

PTT şubesinden bıçaklı gaspa, 15 yıl hapis istemi
PTT şubesinden bıçaklı gaspa, 15 yıl hapis istemi
Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mesut Yılmaz Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Danla Bilic Şeyma Subaşı Şevket Çoruh Demet Özdemir
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 13:28:30. #1.14#
title