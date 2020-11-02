Son dakika haberi: Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberleri... Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu şüpheli İ.B. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli İ.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin zanlı İ.B'ye ait Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan ikamete düzenlediği operasyonda, üzerinden parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır eroin ele geçirildiği ve zanlının S.Ç. isimli bir kişiye uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalandığı aktarıldı.

Şüphelinin, uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve uyuşturucunun paketlenmek suretiyle satışa hazır hale getirildiği belirtilen iddianamede, İ.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık İ.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu