Son dakika haberi! Uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.Y. isimli şüpheli evinde yapılan operasyonla yakalandı.