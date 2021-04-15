Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çevredeki esnafa uyuşturucu temin ettiği belirlenen kaporta ustası C.B. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çevredeki esnafa uyuşturucu temin ettiği belirlenen kaporta ustası C.B. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi içeresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Sanayi sitesinde kaportacı olan C.B.'nin dükkanı takibe alındı. Yaklaşık 1 aylık takip sonucu, C.B.'nin iş yerine gelen bazı kişilerle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Harekete geçen polis, iş yerinin önünde bekleyerek içeriden çıkan otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.T.D ve S.O. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

KAPORTACI ADI ALTINDA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPMIŞ

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından, C.B.'nin bölgedeki esnaf başta olmak üzere, birçok kişiye uyuşturucu temin edip, sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, dükkana düzenledikleri operasyonla, C.B.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, 1 kilo skunk ve esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ