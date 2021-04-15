Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çevredeki esnafa uyuşturucu temin ettiği belirlenen kaporta ustası C.B. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çevredeki esnafa uyuşturucu temin ettiği belirlenen kaporta ustası C.B. ile 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi içeresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Sanayi sitesinde kaportacı olan C.B.'nin dükkanı takibe alındı. Yaklaşık 1 aylık takip sonucu, C.B.'nin iş yerine gelen bazı kişilerle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Harekete geçen polis, iş yerinin önünde bekleyerek içeriden çıkan otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.T.D ve S.O. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 

KAPORTACI ADI ALTINDA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPMIŞ

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından, C.B.'nin bölgedeki esnaf başta olmak üzere, birçok kişiye uyuşturucu temin edip, sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, dükkana düzenledikleri operasyonla, C.B.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, 1 kilo skunk ve esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 


Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:05:51. #1.15#

title